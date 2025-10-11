Haze afterparty
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь для любителей витчуганить: от классики жанра до дрим-поп и синтвейва. Приходи в замок проникнуться дарковой и потусторонней эстетикой под погружающие биты. Dj's: VETV Raido Для людей после концерта Summer Of Haze https://kaverafisha.ru/nizhny-novgorod/events/summer-of-haze-304151 — free. Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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