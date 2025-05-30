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  1. Нижний Новгород
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Хаски

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

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Завершение:

от 3200₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой тур Хаски — впервые за три года. Главный пройдоха русского рэпа едет по России и везёт с собой большую сольную программу, где новое творчество встречает полюбившиеся хиты-уховёртки. Всё, чтобы ты кричал громко.

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