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Гробовая Доска

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 2000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Машина тяжёлого рока «Гробовая Доска» продолжает своё шествие по умам соотечественников! Группа, созданная в 2010 году Сергеем Сорокиным, вот уже 15 лет обличает человеческие пороки сквозь призму едкой сатиры под суровый метал-аккомпанемент. Хлёсткие и злободневные тексты пронизывают своей остротой сердца слушателей насквозь, надолго западая в душу, а убойный и прямолинейный поток метал-риффов заставляет трясти конечностями прямо в такт каждой композиции. Своё пятнадцатилетие банда отметит в клубе Alcatraz. Намечается знатное мероприятие, на которое ты приглашён.

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