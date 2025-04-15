Машина тяжёлого рока «Гробовая Доска» продолжает своё шествие по умам соотечественников! Группа, созданная в 2010 году Сергеем Сорокиным, вот уже 15 лет обличает человеческие пороки сквозь призму едкой сатиры под суровый метал-аккомпанемент. Хлёсткие и злободневные тексты пронизывают своей остротой сердца слушателей насквозь, надолго западая в душу, а убойный и прямолинейный поток метал-риффов заставляет трясти конечностями прямо в такт каждой композиции. Своё пятнадцатилетие банда отметит в клубе Alcatraz. Намечается знатное мероприятие, на которое ты приглашён.