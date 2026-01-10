Гражданская Оборона Трибьют
Почаинская улица, 17С
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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Самые убойные хиты легендарной «Гражданской Обороны» от Лабов'SKY JAM. Лабов'SKY JAM — единственный в России официальный трибьют Гражданской Обороны. Ребята часто сотрудничают с родным братом Егора, Сергеем Летовым. На их концерты собираются толпы людей, чтобы услышать любимые песни и, конечно, послушать качественный плотный саунд музыкантов. Весь вечер будем исполнять песни группы Гражданская Оборона, а так же групп, где принимал участие Егор Летов.
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