Самые убойные хиты легендарной «Гражданской Обороны» от Лабов'SKY JAM. Лабов'SKY JAM — единственный в России официальный трибьют Гражданской Обороны. Ребята часто сотрудничают с родным братом Егора, Сергеем Летовым. На их концерты собираются толпы людей, чтобы услышать любимые песни и, конечно, послушать качественный плотный саунд музыкантов. Весь вечер будем исполнять песни группы Гражданская Оборона, а так же групп, где принимал участие Егор Летов.