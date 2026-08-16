Мастер-класс от Дахан, художницы и резидентки Терминала А. На мастер-классе участники будут работать с картографией как способом сохранять личные воспоминания. В центре внимания окажется идея «города внутри» как пространства, собранного из наших маленьких и больших ценностей, памятных событий, запахов, любимых мест и личного опыта. Дахан предложит создать собственную графическую карту, в которой улицы и здания заменят люди, теплые воспоминания, чувства и значимые события. Получившуюся карту можно будет дополнять новыми впечатлениями.