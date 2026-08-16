Город внутри: картография как способ архивации моментов
улица Красная Слобода, 9А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс от Дахан, художницы и резидентки Терминала А. На мастер-классе участники будут работать с картографией как способом сохранять личные воспоминания. В центре внимания окажется идея «города внутри» как пространства, собранного из наших маленьких и больших ценностей, памятных событий, запахов, любимых мест и личного опыта. Дахан предложит создать собственную графическую карту, в которой улицы и здания заменят люди, теплые воспоминания, чувства и значимые события. Получившуюся карту можно будет дополнять новыми впечатлениями.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи