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  1. Нижний Новгород
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Город внутри: картография как способ архивации моментов

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс от Дахан, художницы и резидентки Терминала А. На мастер-классе участники будут работать с картографией как способом сохранять личные воспоминания. В центре внимания окажется идея «города внутри» как пространства, собранного из наших маленьких и больших ценностей, памятных событий, запахов, любимых мест и личного опыта. Дахан предложит создать собственную графическую карту, в которой улицы и здания заменят люди, теплые воспоминания, чувства и значимые события. Получившуюся карту можно будет дополнять новыми впечатлениями.

На карте

Карта места...

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