Гитара при свечах. Ансамбли
улица Тимирязева, 9к2
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от 600₽ до 1800₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Мир тонких оттенков и выразительных контрастов — музыканты приготовили для тебя особый концерт, где переплетаются страсть, лирика и виртуозность. Трио «Corpi celesti» и дуэт «Insieme» представят программу в уютном зале с великолепной акустикой. Особую атмосферу этому вечеру придаст мерцание свечей и живое звучание инструментов. Исполнители: Сергей Герасимов (фортепиано), Жанна Шайхмагомедова (гитара), Дарья Савина (фортепиано), Наталья Филиппова (гитара), Ирина Рогова (домра).
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