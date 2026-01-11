Мир тонких оттенков и выразительных контрастов — музыканты приготовили для тебя особый концерт, где переплетаются страсть, лирика и виртуозность. Трио «Corpi celesti» и дуэт «Insieme» представят программу в уютном зале с великолепной акустикой. Особую атмосферу этому вечеру придаст мерцание свечей и живое звучание инструментов. Исполнители: Сергей Герасимов (фортепиано), Жанна Шайхмагомедова (гитара), Дарья Савина (фортепиано), Наталья Филиппова (гитара), Ирина Рогова (домра).