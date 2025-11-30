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Где Фантом?

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Это пост-панк с сотнями миллионов прослушиваний, одни из самых видных представителей отечественной инди-сцены. С уверенностью можно сказать одно: большой концерт, запланированный на осень — еще и своего рода презентация. На большом концерте прозвучат не только новые, но и старые хиты группы, которые слушатели поют хором, срывая голоса. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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