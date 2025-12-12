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Fuzz-o-Rama

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Коммуна Шума вновь расширяет географию своих вечеринок, прихватив пару вятских безумцев и локальных героев: Данька Бегемот (Киров) — гаражный супергерой, кричащий своими красными губами. Das Bangcock (Киров) — звериный шумный панк, предназначенный для драки с мамкой и её подругами. федортолстой — солнечный инди коллектив, для любителей танцев под шумную нежнятину. Континенталь — психоделический бэнд с запахом виски и грязных 60-х. Ротонда — эксперимент сумасшедшего профессора, решившего проверить что случится после слияния гаража, шугейза и инди. Вход: 400р с репостом https://vk.com/wall-203940015_4868 / 600р без Оплата на входе, возьми оригинал паспорта. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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