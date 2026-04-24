Специальный тройной концерт Free Flow Flava, NKOHA и ndls404 в рамках тура. Free Flow Flava — пионер жанра самурайские биты, от отдыха для учёбы и работы до плотных бэнгеров для качалки и быстрой езды, недаром его музыку встречаешь везде — от азиатской лапшичной до выхода бойцов чемпионатов Top Dog и ММА. Однажды она даже звучала на МКС. NKOHA — артист, на 80% состоящий из аниме и на 20% из музнаследия Burial и Skrillex, прирожденный диджей, тонко чувствующий атмосферу аудитории в моменте. ndls404 — проводник в мир стильной японизированной электроники, особой звуковой магии, от которой невозможно оторваться.