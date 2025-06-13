Rонцерт питерских инструментальных психодельщиков Flynotes с презентацией нового альбома и гранждумовых варваров Shamayn из Сиверских лесов. При поддержке сладж/стоунер коллектива Wildweed. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.