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  1. Нижний Новгород
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Физ-ра

Университетский переулок, 3

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Партисипаторный спектакль, который предлагает вспомнить школьные уроки физкультуры, а потом переосмыслить их. Спектакль через простую и всем знакомую форму урока физкультуры показывает, как движение и внимание к собственному телу могут стать путем к эмоциональному и духовному спокойствию. Предлагается два формата участия: активное — с физическими упражнениями и играми (рекомендуется), для этого приходи в удобной спортивной одежде и обуви; и освобождённое — можно будет расположиться на скамейках и матах, чтобы наблюдать за «уроком». Режиссер: Дмитрий Мульков Локация: Спортивная площадка Нижегородской православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского Адрес: Университетский пер., 3 В случае дождя постановка будет разыграна в крытом спортивном зале, который находится рядом с локацией. Актер: Иван Пилявский. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.

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