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Февральский нойз

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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Завершение:

200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Традиционный февральский концерт авангардной электроники. • skajimnektoya - live experimental electronics, noise, abstract, ambient, lo-fi, avantgarde, field recording. • Crimson Butterfly - жёсткое фри-техно, харш-нойз , медитативный эмбиент. • Subject of Self • Voidward • Небо Ль - noise, drone, guitar drone, glitch, collage, field recordings, circular drone, dark ambient, experimental, post-industrial, abstract. • Goose Loop - ambient, Dark Ambient, Noise, Power Electonic. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.

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