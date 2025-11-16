Фестиваль бразильского кино: «Волшебная страна»
улица Пискунова, 11
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Фестивали
Про событие
Фильм-участник 52-го Кинофестиваля в Грамаду. История биолога-орнитолога Ирене, которая живёт в одиночестве и посвящает себя исследованию птиц в тропическом лесу. Там она встречает молодого гида Мануэла, говорящего на языке птиц. Эта встреча заставляет Ирену переосмыслить свою судьбу и призвание. Язык: португальский. Русские субтитры. Регистрация обязательна.
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