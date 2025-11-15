Ливан, 1949 год. Страна на пороге неминуемой войны. Брат и сестра католики Эмир и Эмили отправляются в путешествие в Бразилию. Во время путешествия Эмили влюбляется в мусульманского торговца Омара. Эмир использует религиозные различия, чтобы их разлучить. Случайное ранение брата заставляет Эмили остановиться в деревне индейцев в поисках целителя. Это решение приведёт к трагическим последствиям. Это фильм о памяти, страсти и предрассудках, сага о ливанских иммигрантах в бразильских лесах Амазонии. Регистрация обязательна.