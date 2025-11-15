Фестиваль бразильского кино: «Портрет неизвестного востока»
улица Пискунова, 11
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Фестивали
Про событие
Ливан, 1949 год. Страна на пороге неминуемой войны. Брат и сестра католики Эмир и Эмили отправляются в путешествие в Бразилию. Во время путешествия Эмили влюбляется в мусульманского торговца Омара. Эмир использует религиозные различия, чтобы их разлучить. Случайное ранение брата заставляет Эмили остановиться в деревне индейцев в поисках целителя. Это решение приведёт к трагическим последствиям. Это фильм о памяти, страсти и предрассудках, сага о ливанских иммигрантах в бразильских лесах Амазонии. Регистрация обязательна.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи