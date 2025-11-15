«Мангейра» — одна из самых титулованных школ самбы в Рио-де-Жанейро. Через 30 лет документальный фильм возвращается к детям, снятым в ленте Mangueira do Amanha, чтобы показать, как сложились их судьбы. Истории раскрывают суровые реалии жизни в фавелах и невероятную силу духа их жителей. Фильм проводит параллель между самбой и фанком, соединяя прошлое и будущее, джаз и перкуссию Мангейры. Язык: португальский. Русские субтитры. Регистрация обязательна.