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Фестиваль бразильского кино: «Дорогой Мир»
улица Пискунова, 11
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Фестивали
Про событие
Фильм о любви, надежде и новых возможностях. Обрушение моста во время шторма сводит судьбы Эльзы и Освалдо. На фоне Рио-де-Жанейро, накануне Нового года, в руинах заброшенного здания, они находят друг друга и открывают смысл жизни заново. Язык: португальский. Русские субтитры. Регистрация обязательна.
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