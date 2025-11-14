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Фестиваль бразильского кино: «Дорогой Мир»

Рекорд
улица Пискунова, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

Фильм о любви, надежде и новых возможностях. Обрушение моста во время шторма сводит судьбы Эльзы и Освалдо. На фоне Рио-де-Жанейро, накануне Нового года, в руинах заброшенного здания, они находят друг друга и открывают смысл жизни заново. Язык: португальский. Русские субтитры. Регистрация обязательна.

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