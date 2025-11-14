Фильм о любви, надежде и новых возможностях. Обрушение моста во время шторма сводит судьбы Эльзы и Освалдо. На фоне Рио-де-Жанейро, накануне Нового года, в руинах заброшенного здания, они находят друг друга и открывают смысл жизни заново. Язык: португальский. Русские субтитры. Регистрация обязательна.