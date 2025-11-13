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Фестиваль бразильского кино: «Битука»

Рекорд
улица Пискунова, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Фестивали

Про событие

Документальный фильм, основанный на прощальном туре Милтона Насименто. Фильм показывает мировое значение музыканта, духовную силу его творчества, истоки вдохновения, идущие из глубины бразильской культуры. За два года съёмок авторам картины удалось запечатлеть особую связь артиста с поклонниками и показать закулисье, наполненное эмоциями и откровениями. Язык: португальский. Русские субтитры. Регистрация обязательна.

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