Возраст 0+
Концерты
Про событие
Федул Жадный - проект участников легендарного коллектива «НОМ» в необычном жанре «Пролетарский бытовой рейв». Творчество его оригинально, полно здорового юмора и наблюдательности, в основе которого знакомые до боли бытовые ситуации, доведенные до полного абсурда. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи