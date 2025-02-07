Федул Жадный - проект участников легендарного коллектива «НОМ» в необычном жанре «Пролетарский бытовой рейв». Творчество его оригинально, полно здорового юмора и наблюдательности, в основе которого знакомые до боли бытовые ситуации, доведенные до полного абсурда. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.