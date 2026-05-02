Эффект камня (Stone Effect)
улица Красная Слобода, 9
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от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Концерт, для любители тяжелой и психоделической музыки! Темнеменее — психоделическая бомба из Смоленска. Double Dragon — камне-уничтожители из Тольятти. Поддержат местные психоделические воротилы the orphanage for flowers Стоимость: 500 - с репостом / 700 - без Двери в 19:00, начало в 20:00 Пост: https://vk.ru/stoneeffectnn?w=wall-237915060_1
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