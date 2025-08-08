Тоска, закатное солнце, сад и исторический дом — спектакль разыгрывается в усадьбе, где время будто остановилось. Режиссёр: Виктория Печерникова Локация: Усадьба Рябининой Адрес: ул. Ильинская, д. 56 Актёры: Дмитрий Соколов, Владимир Берегов, Юлия Хорина, Алина Хакимова, Никита Чеботарев, Вера Фокова, Елена Сметанина. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.