ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Дядя Ваня

Ильинская улица, 56

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Тоска, закатное солнце, сад и исторический дом — спектакль разыгрывается в усадьбе, где время будто остановилось. Режиссёр: Виктория Печерникова Локация: Усадьба Рябининой Адрес: ул. Ильинская, д. 56 Актёры: Дмитрий Соколов, Владимир Берегов, Юлия Хорина, Алина Хакимова, Никита Чеботарев, Вера Фокова, Елена Сметанина. Расписание спектакля можно увидеть по кнопке выше.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Омега (Omega)
Выбор редакции
Омега (Omega)
до

700₽

Леди Макбет Мценского уезда
Леди Макбет Мценского уезда

1200₽

Катапульта
Выбор редакции
Катапульта

1200₽

Заходит андроид в бар
Выбор редакции
Заходит андроид в бар

1200₽

Бешеная Балерина
Выбор редакции
Бешеная Балерина

от 1000₽

Любить Сальвадора
Любить Сальвадора

от 1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста