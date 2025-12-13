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  1. Нижний Новгород
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Dreamy December Party

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В субботу будешь скрываться от зимней непогоды в уютной и дружественной атмосфере мечтательных мотивов за стенами родного клуба. Участвуют: Silent Run — дримпоп на английском языке с нижегородской душой. Причалы и Пристани — пост рок из Нижнего Новгорода. Принцесса Цветущего Леса — это чарующие инди?сказки, где волшебные музыкальные мотивы на синтезаторах перекликаются с гитарным звуком, басом, перкуссией и загадочными напевами. Дружба и Досуг. Вход: 400 р. с репостом https://vk.com/wall-234174597_2 600 р. без Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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