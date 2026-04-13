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Драгни

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 4900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Совсем скоро у тебя будет возможность услышать все долгожданные хиты и новые треки «Драгни»! Живой звук, мощная энергия, жизненные глубокие тексты и искренние эмоции — вот что ждёт тебя на концерте. Сергей Драгни — рок-певец, музыкант, блогер-миллионник, участник шоу «Квартирник НТВ у Маргулиса». Даёт концерты по всей стране, выпустил шесть студийных альбомов.

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