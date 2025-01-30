Don’t Fuzz My Blah
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
DIY-коммуна шума и экспериментов Fuzz-o-Rama вступает в очередной год своего существования. И это событие будет отмечено туром-презентацией новой EP самого болтливого бэнда — BlahBlahBand. В программе: BlahBlahBand (СПб) — оголтелый нойз-гранж с болот, который расскажет тебе обо всём и ни о чём одновременно. judaschrist — и гранж, и нойз, и гейз местного розлива, коррелирующий на стыке спокойствия и драйва. Морские Гады — инди-панк для танцев без конечностей в толще воды. федортолстой — инди-рок, который мог уйти в дримпоп, если бы не заставлял пускаться в пляс. Двери в 19:00 Вход 300 с репостом (https://vk.com/wall-203940015_3829), 500 без
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