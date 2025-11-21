Док индустрия: короткий метр
улица Пискунова, 11
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Блок из трех фильмов. «Семейный портрет», режиссер Евгений Тодич. Несколько дней из жизни семьи, влюбленной в скейтбординг. «Дача-Культ», режиссер Никита Касьяненко. Квинтэссенция дачной жизни. «Взаимопонимание», режиссер Даша Искренко. О том, как найти своих и успокоиться.
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