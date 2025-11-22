Французский режиссёр Стефан Гез пригласил рассказать о Линче и его кино множество людей из его окружения, от биографов и коллег до друзей и близких — среди них и бывшие жёны режиссёра, и великий продюсер Дино Де Лаурентис, работавший с Линчем над «Дюной», и главные линчевские актёры. Фильм Геза не только насыщен любопытными фактами и значимыми мнениями, но и подкупает фанатскими пасхалками (например, интервью с Кайлом Маклахленом снято в совершенно твинпиксовском дайнере) и большой любовью к герою. На языке оригинала с субтитрами.