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Добро пожаловать в Линчлэнд

Рекорд
улица Пискунова, 11

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Французский режиссёр Стефан Гез пригласил рассказать о Линче и его кино множество людей из его окружения, от биографов и коллег до друзей и близких — среди них и бывшие жёны режиссёра, и великий продюсер Дино Де Лаурентис, работавший с Линчем над «Дюной», и главные линчевские актёры. Фильм Геза не только насыщен любопытными фактами и значимыми мнениями, но и подкупает фанатскими пасхалками (например, интервью с Кайлом Маклахленом снято в совершенно твинпиксовском дайнере) и большой любовью к герою. На языке оригинала с субтитрами.

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