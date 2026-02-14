Авторитеты ска-панка Distemper отметят 36 лет на сцене клуба Alcatraz. Distemper — это больше, чем просто музыкальная группа. Это целая эпоха в истории российской ска-панк сцены, символ стойкости и верности своему стилю. С момента основания в 1989 году коллектив прошел впечатляющий путь трансформации, став законодателем ска-стиля и эталоном качества в своем жанре. А их творчество вывело ска-панк из андеграунда на широкие просторы российской сцены. Тебя ждёт большое праздничное ска-шоу, в котором по традиции будут отражены все контрасты накопленного за долгие годы репертуара — от безумных бэнгеров до трогающих душу знакомых мелодий.