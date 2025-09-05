Перед сетом ребят, будет небольшое выступление гостей с акустической программой. Сами они будут играть в расширенном составе. После концерта музыканты сядут за написание альбома с новыми треками, поэтому это будет единственное шоу на ближайшие пол года-год. Билеты можно купить в школах: Школа рока Rocksteady ул. Большая Покровская, 32 Музыкальная школа Muzzclass ул. Долгополова, 28/44 ( по предварительной договоренности +79063694920) Discorezka studio Большая Покровская 60 ( по предварительной договоренности +79092974425) Предпродажа — 800р. В клубе день концерта — 1000р.