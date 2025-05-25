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Дикое и Бешоное: День слонов
улица Красная Слобода, 9
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Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
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Про событие
Шумное пещерное событие возвращается в город оленей и оврагов в уникальном большом составе. Два дня. Два настроения. Камни и слоны. Готовь свои кнопки ушки, денешки для модного мерча и хорошое бешоное нижегородское настроение. В программе: маслёнок — археолог, путешественник, криптоэнтузиаст, создатель лейбла, артист звука. мексиканец санчез —Saint Mexican garage rock. морские гады — душераздирающее эмо и меланхоличное инди. секретный секрет. Вход: 300р с репостом (https://vk.com/wall-203027262_200) / 500р без репоста Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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