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Диагонали

Терминал А
улица Красная Слобода, 9А

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Встреча, посвящённая медленному и внимательному чтению современной поэзии. Вместе с модераторами и участниками обсудишь четыре текста: два, присланных через открытый набор, и два из современной русскоязычной поэзии. Все тексты будут представлены анонимно. Такой формат позволяет сосредоточиться на самом тексте, его устройстве, интонациях и смыслах, а не на имени автора. Модераторы семинара: • Вероника Деменюк — исследовательница литературы, преподавательница, поэтесса. • Артём Фейгельман — поэт, культуролог, соорганизатор литературных мероприятий в Нижнем Новгороде.

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