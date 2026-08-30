Встреча, посвящённая медленному и внимательному чтению современной поэзии. Вместе с модераторами и участниками обсудишь четыре текста: два, присланных через открытый набор, и два из современной русскоязычной поэзии. Все тексты будут представлены анонимно. Такой формат позволяет сосредоточиться на самом тексте, его устройстве, интонациях и смыслах, а не на имени автора. Модераторы семинара: • Вероника Деменюк — исследовательница литературы, преподавательница, поэтесса. • Артём Фейгельман — поэт, культуролог, соорганизатор литературных мероприятий в Нижнем Новгороде.