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DethklonShow
Почаинская улица, 21Б
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Трибьют шоу легендарной Melodic Death Metal группы — Dethklok из мультсериала Metalocalypse! Не пропусти шанс услышать такие хиты как: Awaken, Thunderhorse, Face Fisted и прочие шедевры, которые ты слушаешь у себя в плейлисте, либо при просмотре Металапокалипсиса.
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