Трибьют шоу легендарной Melodic Death Metal группы — Dethklok из мультсериала Metalocalypse! Не пропусти шанс услышать такие хиты как: Awaken, Thunderhorse, Face Fisted и прочие шедевры, которые ты слушаешь у себя в плейлисте, либо при просмотре Металапокалипсиса.