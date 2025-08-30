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DethklonShow

Alcatraz
Почаинская улица, 21Б

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Трибьют шоу легендарной Melodic Death Metal группы — Dethklok из мультсериала Metalocalypse! Не пропусти шанс услышать такие хиты как: Awaken, Thunderhorse, Face Fisted и прочие шедевры, которые ты слушаешь у себя в плейлисте, либо при просмотре Металапокалипсиса.

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