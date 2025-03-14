День Рождения Tago Mago
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 900₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Про событие
В это сложно поверить, но Tago Mago исполняется 4 года. Открывшись в закат пандемии, из года в год переживая обрушивающиеся на головы и кошельки испытания, они умудряются поднимать планку и делать дальше своё дело. Сказать им спасибо за это можно 14 и 15 марта сам знаешь где. На сцене: 14.03 -Sajjra (Перу), -Apodemus - Stoner/psychedelic rock, -Любовница, -ОХА - Народные распевы, чарующий электро-поп, -Silent Run - DreamGaze, -tba 15.03 -Black Hole Surfers - neo-psychedelia / kraut / shoegaze, -шампур (Москва), -джам (Новочебоксарск), -Orwell's Magazine - Neo-psychedelic/Garage/LO-FI/Spiritual, -11:11, -Roma 13th Среди репостнувших анонс (https://vk.com/wall-229563172_3) разыграют 10 проходок на любой из дней. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи