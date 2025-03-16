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Звуки Карачуна и Разрытые могилы представляют: 16 марта в рамках тура Cannibal Era Tour трэшманьяки Cyanide Grenade штурмуют Нижний Новгород с презентацией нового альбома! при поддержке: Wombripper General Grievous - Sludge/Experimental Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.
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