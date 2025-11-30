Curse Fest
Почаинская улица, 17Ж
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 450₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали
Про событие
На сцене ты сможешь услышать музыку разнообразных жанров. Выступают такие команды как: Assanity Джинни MITKOR Drydown ШОКЕР Вход 350р с репостом поста в вк — https://vk.com/wall-168338337_1229 Вход 450 без репоста
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