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Cream Soda. Summer Sound
Александровский сад
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от 2000₽ до 6000₽
Возраст 16+
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Про событие
Большой летний концерт Cream Soda на Summer Sound x билайн 2025. Тебя ждет яркий экспериментальный саунд, энергия молодости и бесконечные танцы под открытым небом.
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