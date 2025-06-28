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  1. Нижний Новгород
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Чувства. Пластика

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Эскиз спектакля от Пластической лаборатории. Во время лаборатории участники старались раскрыть потенциал тела как полноценного средства выражения, понимания и творчества, открывая новые горизонты личностного и художественного роста. Участники эскиза работают с движением, импровизацией и физическим присутствием, чтобы глубже понять собственные чувства и научиться их выражать через тело.

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