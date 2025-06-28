Эскиз спектакля от Пластической лаборатории. Во время лаборатории участники старались раскрыть потенциал тела как полноценного средства выражения, понимания и творчества, открывая новые горизонты личностного и художественного роста. Участники эскиза работают с движением, импровизацией и физическим присутствием, чтобы глубже понять собственные чувства и научиться их выражать через тело.