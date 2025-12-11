Новое имя в мире российской поп-музыки. Отвлечённая от стандартов, особенная сама по себе, будто из прошлого и будущего одновременно, она, не оборачиваясь назад, смело рвёт шаблоны и представляет зрителю свою концепцию хита. С первого сингла и по сегодняшний день Cheppik продолжает стремительно завоевывать аудиторию. «Не люби меня», «Крылышки, «Женат», «Со мной так нельзя», «Черная волга» — вот тот неполный список хитов, которые нашли своего слушателя. Её тексты не могут не зацепить, а голос, обрамленный бархатом, невольно вводит в экстаз. Сбор гостей 19:00