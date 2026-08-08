Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Герои пытаются найти свое место в жизни и мире искусства, сталкиваясь с непониманием, внутренними противоречиями и невозможностью быть услышанными. История о любви, творчестве и несбывшихся надеждах развернётся на берегу полуострова Печёрские пески. До 1976 года это был остров, пока строительство дамбы не соединило его с берегом.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи