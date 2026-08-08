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Чайка

остров Печёрские Пески

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Герои пытаются найти свое место в жизни и мире искусства, сталкиваясь с непониманием, внутренними противоречиями и невозможностью быть услышанными. История о любви, творчестве и несбывшихся надеждах развернётся на берегу полуострова Печёрские пески. До 1976 года это был остров, пока строительство дамбы не соединило его с берегом.

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