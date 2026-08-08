Герои пытаются найти свое место в жизни и мире искусства, сталкиваясь с непониманием, внутренними противоречиями и невозможностью быть услышанными. История о любви, творчестве и несбывшихся надеждах развернётся на берегу полуострова Печёрские пески. До 1976 года это был остров, пока строительство дамбы не соединило его с берегом.