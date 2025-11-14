Ужасные и могучие турецкие мастера Brutal Death Metal возвращаются в Россию, словно огромный, сочащийся жирнейшими риффами и жесточайшим вокалом, древний монстр из глубин подземелий города Анкара, уничтожающий звуковой волной всех на своём пути с мощнейшим саппортом. При поддержке : Wombripper — Old School Death Metal Step To Freedom — Crust/Stenchcore Vacancy For The Victim — Crust/Stenchcore Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.