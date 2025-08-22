Cabeloduro, D-Ctatorshit, Вакансия На Жертву
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Ночной гиг дедушек бразильского хардкор-панка OS Cabeloduro Поддержат: D-Ctatorshit / Вакансия На Жертву Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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