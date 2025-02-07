Внимание! В Алькатрасе уже в третий раз ожидаются аномальные погодные явления! Сильные порывы ветра, смерч и просто настоящая буря, вызванная дикими выступлением следующих метал и альт.метал групп: The Evlar — группа вобравшая в себя все лучшее от тяжёлого и мощного гитарного звука до мелодичных танцевальных синтов, и все это в перемешку с меланхоличными текстами в которых многие могут найти себя. Incoil — драматичный материал в лучших традициях жанрового коктейля с девятиэтажными волнами эмоций, которые то захлестывают тебя, то плавно отходят назад. Screaming Grave — «и я опять окажусь в смирительной рубашке». Lost for words — metalcore, progressive metalcore. Jihad step sister — Cum to you Milf Cunt.