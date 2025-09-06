БуддаПропилДзен, Игорь, Wildweed
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Московский сладж-бульдозер с пещерными лоботрясами БуддаПропилДзен и амбассадорами бытового метала Игорь на борту, заручившись поддержкой местных кудесников густого дыма и вязких риффов Wildweed, взял курс на Нижний Новгород, чтобы 6 сентября проехаться по твоей черепушке. БуддаПропилДзен (sludge metal), Игорь (raw metal), Wildweed (stoner doom). Двери 19:00 500/700 с репостом https://vk.com/wall-232138316_1 /без Оплата на входе. Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.
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