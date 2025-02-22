Концерт легенд московского ноу-джаза - формации Бром с презентацией альбома «Чёрная голова». Откроет концерт Zarevo - постджаз и минимал синт на подогретом шуме уральского леса. Всё, что не модно, но ещё можно. Tago Mago - новая зона комфорта. Дневной маг напоминает - ничто не вечно.