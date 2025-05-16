Booker
Нижне-Волжская набережная, 19к1
Начало:
Завершение:
от 1590₽ до 4990₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
У тебя есть деньги, у них — песни. У тебя есть скука, у них — шоу. У тебя есть любимые треки, у них — новый альбом. Точное время запуска на площадку для твоей категории билета можно найти во встрече мероприятия в вк за несколько дней до концерта по этой ссылке — https://vk.com/booker_nn
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