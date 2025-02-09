Благотворительный концерт в защиту животных
Нижне-Волжская набережная, 19к1
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от 150₽ до 350₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
На этом концерте будешь помогать бездомным животным, которые находятся в приюте «Ёжкин дом». Лайнап: Sanskrit - душевная добрая музыка. Всё Ровно - Живая музыка в исполнении разных музыкальных инструментов и вокала. Fluiton - Инди-рок бэнд. Mary - великолепные кавера твоих любимых песен. Артём Сычёв и группа Вполголоса - О чем-то нельзя петь громко... но Вполголоса можно. Александра Werner - рок-кавера и дворовая романтика. Гитарный дуэт «Атмосфера». Оплата на входе.
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