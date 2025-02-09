На этом концерте будешь помогать бездомным животным, которые находятся в приюте «Ёжкин дом». Лайнап: Sanskrit - душевная добрая музыка. Всё Ровно - Живая музыка в исполнении разных музыкальных инструментов и вокала. Fluiton - Инди-рок бэнд. Mary - великолепные кавера твоих любимых песен. Артём Сычёв и группа Вполголоса - О чем-то нельзя петь громко... но Вполголоса можно. Александра Werner - рок-кавера и дворовая романтика. Гитарный дуэт «Атмосфера». Оплата на входе.