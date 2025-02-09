ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Благотворительный концерт в защиту животных

Nenavist'
Нижне-Волжская набережная, 19к1

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 350₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

На этом концерте будешь помогать бездомным животным, которые находятся в приюте «Ёжкин дом». Лайнап: Sanskrit - душевная добрая музыка. Всё Ровно - Живая музыка в исполнении разных музыкальных инструментов и вокала. Fluiton - Инди-рок бэнд. Mary - великолепные кавера твоих любимых песен. Артём Сычёв и группа Вполголоса - О чем-то нельзя петь громко... но Вполголоса можно. Александра Werner - рок-кавера и дворовая романтика. Гитарный дуэт «Атмосфера». Оплата на входе.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста