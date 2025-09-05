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Black Hole 10 years

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

10 лет назад в Нижнем открылся портал в измерение, сформировавшее целое поколение музыкантов и всех причастных. Сотни концертов и музыкальных проектов, которые остались в нишах музыкальной истории, сотни людей, которых судьба раскидала по всей планете — когда то помещались в одном маленьком клубе на Кожевенной. 5 сентября сможешь отдать дань тем денькам, когда трава была зеленее, а мир был полон возможностей и надежд. В программе — несколько музыкальных проектов, которые чудом сохранились с тех времен, крутой привоз из другого города и диджей сэты от резидентов, взрывавших танцпол у той самой рампы. Тебя ждут: Goodnight Kisses, Silent Run, Оха, xvostik, Club Director, Supersanya, Gevorg Оплата на входе. Вход 500 с репостом до 5 сентября https://vk.com/wall-232140881_3 / 700 без Tago Mago — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно.

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