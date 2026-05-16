Bird Bone / holdkjeft
улица Красная Слобода, 9
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от 1000₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Большой сольный концерт Bird Bone. При участии holdkjeft. Когда Bird Bone на сцене, приборы для измерения эмоций зашкаливают. А всё потому, что песни парней попадают глубоко в сердца, с которыми образуют сильную связь. Время идёт, а чувствовать, что ты не один, что сложно и страшно не только тебе, всё так же важно. Чувство единства — как и всегда, секретный ингридиент концерта. Ребята сыграют большую программу, так что, готовьтесь подпевать много. Билеты на fuzzsexy.ru/birdbonenino
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