Большой сольный концерт Bird Bone. При участии holdkjeft. Когда Bird Bone на сцене, приборы для измерения эмоций зашкаливают. А всё потому, что песни парней попадают глубоко в сердца, с которыми образуют сильную связь. Время идёт, а чувствовать, что ты не один, что сложно и страшно не только тебе, всё так же важно. Чувство единства — как и всегда, секретный ингридиент концерта. Ребята сыграют большую программу, так что, готовьтесь подпевать много. Билеты на fuzzsexy.ru/birdbonenino