ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

Bird Bone / holdkjeft

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1600₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт Bird Bone. При участии holdkjeft. Когда Bird Bone на сцене, приборы для измерения эмоций зашкаливают. А всё потому, что песни парней попадают глубоко в сердца, с которыми образуют сильную связь. Время идёт, а чувствовать, что ты не один, что сложно и страшно не только тебе, всё так же важно. Чувство единства — как и всегда, секретный ингридиент концерта. Ребята сыграют большую программу, так что, готовьтесь подпевать много. Билеты на fuzzsexy.ru/birdbonenino

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста