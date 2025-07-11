Билборды
Alcatraz Bar, ул. Почаинская, 21Б
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от 1200₽ до 2400₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Летний концерт группы, где тебя ждёт альтернативный рок в живом звучании, рвущий душу женский вокал, шквал гитарных рифов и мощные барабаны. В программе – самые популярные песни группы, а также новые треки.
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