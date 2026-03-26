Рок-марафон любимых треков в живом исполнении, который заставит тебя полностью отдаться музыке. «без обид» – это искренность, эмоции и харизма в рок-формате. Их треки ты узнаешь из тысячи по мощному вокалу и притягательно мрачному звучанию, дерзким текстам и продуманному до мелочей саунду. В каждое своё выступление музыканты привносят что-то новое, сохраняя при этом собственный почерк и способность залезть под ребра, вытаскивая наружу самые глубокие чувства.