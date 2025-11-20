Beat Weekend: Я – Мартин Парр
улица Пискунова, 11
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Мартин Парр — легенда документальной фотографии, прославившийся своими ироничными яркими снимками самых банальных вещей: пляжей, фастфуда, супермаркетов и туристов. Этот фильм не только рассказывает о карьере Парра и его методах, но и показывает знаменитого фотографа как обаятельного добродушного чудака, влюбленного в человеческие странности. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
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