Грандиозное визуальное путешествие в мир одного из самых известных художников современности — немца Ансельма Кифера. Фильм Вима Вендерса, снятый в 3D, создает ощущение почти физического соприкосновения с монументальным искусством Кифера, отражающим сложные отношения Германии с собственным прошлым. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.