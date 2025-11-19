Beat Weekend: Ансельм. Шум времени
улица Пискунова, 11
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Грандиозное визуальное путешествие в мир одного из самых известных художников современности — немца Ансельма Кифера. Фильм Вима Вендерса, снятый в 3D, создает ощущение почти физического соприкосновения с монументальным искусством Кифера, отражающим сложные отношения Германии с собственным прошлым. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
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